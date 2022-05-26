У Зеленського розповіли, коли відкриють Реєстр судових рішень

Єдиний державний реєстр судових рішень можуть знову зробити публічним вже на початку червня. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

«Можливо, через тиждень-півтора ми відкриємо доступ до Реєстру судових рішень, щоб і громадяни, і органи держвлади, і державні реєстратори, і нотаріуси, і будь-хто, кому це необхідно, мали доступ. Але ми хочемо переконатися з Державною судовою адміністрацією, що цей процес відновлення доступу до реєстру не нашкодить, що ми будемо готові до нових кібератак у разі чого», – пояснив він.

Публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень тимчасово призупинили з початком широкомасштабної війни «для запобігання загрози життю та здоров’ю суддів та учасників судового процесу».



Як зазначено на сайті реєстру, про дату та час судових засідань наразі можна дізнатись в оперативному порядку «за телефонами суду чи з використанням інших засобів зв’язку».