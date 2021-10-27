Житловий сектор повністю підключений до опалення у трьох областях України – Мінрегіон

У Закарпатській, Тернопільській та Чернігівській областях житловий сектор на 100% підключено до опалення, повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно з повідомленням, загалом понад 70% житлових будинків в Україні підключено до теплопостачання.

«У десяти регіонах країни, серед яких, зокрема, Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області, цей показник становить понад 90%», – йдеться в повідомленні Мінрегіону.

30 вересня Кабінет міністрів, НАК «Нафтогаз України» та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.