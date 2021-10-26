У Києві опалення увімкнули у 5600 житлових будинках, що обслуговуються комунальними компаніями столиці, а це 70%, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, до тепла підключено 700 будинків ОСББ, ЖБК та інших відомчих булівель.

«Ці будинки, як і заклади соціальної сфери – дитсадки, лікарні й школи, підключаються за індивідуальними заявками органів правлінь. Без відповідних звернень будинки підключити не можуть. Тому я закликаю представників органів правлінь, управителів будинків або подати відповідну заявку, або поінформувати мешканців будинку про дату старту опалення», – пояснив Петро Пантелеєв.

Тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для категорії «населення» підвищуватися не будуть, запевнив посадовець.

Підключення будинків до тепла у Києві розпочали 23 жовтня.