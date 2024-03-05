КМІС: в Україні зросла частка людей, які вважають обмеженням прав активніший контроль державою інформації в інтернеті

В Україні зросла частка людей, які вважають обмеженням прав і свобод громадян спроби держави здійснювати активніший контроль інформації в інтернет-джерела. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у лютому.

За даними соціологів, нині такої думки дотримуються 49% респондентів, тоді як у липні 2022 року так вважали 30%.



«У липні 2022 року більшість українців – 60% – погоджувалися, що для зміцнення захистку від ворога держава повинна активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах. До лютого 2024 року ситуація істотно змінилася: наразі більше тих, хто сприймає спроби активніших дій держави щодо інтернет-джерел як обмеження прав і свобод – 49%. Водночас до 44% зменшилася частка тих, хто вважає для зміцнення безпеки варто було би більш активно контролювати інформацію в інтернет-джерелах», – йдеться у пресрелізі КМІС.



Соціологи зауважують, що, наприклад, серед тих, хто користується телеграм-каналами, 43% погоджуються, що для зміцнення захисту держава має більш активно контролювала інформацію в інтернет-джерелах. Водночас серед тих, хто не користується тг-каналами, 46% вважали би такі дії держави як обмеження прав і свобод громадян.

КМІС провів всеукраїнське опитування упродовж 17-23 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю. Були опитані 1052 респонденти, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим).



Це опитування проводилося після заяви представника ГУР Міноборони про загрози для безпеки України від соцмережі Telegram. В Україні час від часу активізуються дискусії щодо інформаційної безпеки та потреби більш активного втручання держави в діяльність інтернет-джерел, зокрема соцмережі Telegram. За даними соцопитувань, 44% опитаних українців отримують інформацію з Telegram-каналів.