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КМІС: в Україні зросла частка людей, які вважають обмеженням прав активніший контроль державою інформації в інтернеті

Це опитування проводилося після заяви представника ГУР Міноборони про загрози для безпеки України від соцмережі Telegram.
Це опитування проводилося після заяви представника ГУР Міноборони про загрози для безпеки України від соцмережі Telegram.

В Україні зросла частка людей, які вважають обмеженням прав і свобод громадян спроби держави здійснювати активніший контроль інформації в інтернет-джерела. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у лютому.

За даними соціологів, нині такої думки дотримуються 49% респондентів, тоді як у липні 2022 року так вважали 30%.

«У липні 2022 року більшість українців – 60% – погоджувалися, що для зміцнення захистку від ворога держава повинна активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах. До лютого 2024 року ситуація істотно змінилася: наразі більше тих, хто сприймає спроби активніших дій держави щодо інтернет-джерел як обмеження прав і свобод – 49%. Водночас до 44% зменшилася частка тих, хто вважає для зміцнення безпеки варто було би більш активно контролювати інформацію в інтернет-джерелах», – йдеться у пресрелізі КМІС.

Соціологи зауважують, що, наприклад, серед тих, хто користується телеграм-каналами, 43% погоджуються, що для зміцнення захисту держава має більш активно контролювала інформацію в інтернет-джерелах. Водночас серед тих, хто не користується тг-каналами, 46% вважали би такі дії держави як обмеження прав і свобод громадян.

КМІС провів всеукраїнське опитування упродовж 17-23 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю. Були опитані 1052 респонденти, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим).


Це опитування проводилося після заяви представника ГУР Міноборони про загрози для безпеки України від соцмережі Telegram. В Україні час від часу активізуються дискусії щодо інформаційної безпеки та потреби більш активного втручання держави в діяльність інтернет-джерел, зокрема соцмережі Telegram. За даними соцопитувань, 44% опитаних українців отримують інформацію з Telegram-каналів.

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