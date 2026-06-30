Gallup: рівень схвалення українцями лідерства США продовжує знижуватися

Рівень схвалення українцями лідерства США продовжує знижуватися, тоді як ставлення до самої війни залишається стабільним. Про це йдеться в опитуванні американської соціологічної компанії Gallup, проведеного в квітні.

За даними компанії, лише 7% українців заявили, що схвалюють лідерство США, тоді як 79% – не схвалюють.

Gallup зауважує, що рівень схвалення впав на дев’ять процентних пунктів порівняно з 2025 роком, коли він становив рекордно низький на той час показник у 16%.

Автори дослідження зазначають, що до російського вторгнення в лютому 2022 року ставлення українців до США було неоднозначним, причому з 2014 року рівні схвалення та несхвалення загалом залишалися приблизно однаковими. Рівень схвалення США серед українців стрибнув з 37% у 2021 році до 66% у перші місяці війни РФ проти України, коли Вашингтон надав Києву значну військову та фінансову підтримку.

В опитуванні Gallup звертають увагу, що до 2024 року, останнього року президентства Джо Байдена, рівень схвалення знову знизився, і майже стільки ж українців (37%) не схвалювали, скільки схвалювали (40%) політику керівництва США. Рейтинги схвалення продовжували падати після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому у 2025 році.

12-24 лютого цього року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування щодо ставлення до США в цілому, американців та керівництва США. За даними українських соціологів, більшість українців – 55% – продовжують добре ставитися до США в цілому, хоча з травня 2025 року показник знизився з 63%. 36% респондентів погано ставляться до США – цей показник зріст за останні пів року з 29%.

Але соціологи звернули увагу на діаметрально протилежне ставлення до американців-жителів США і керівництва США: якщо до американців 83% ставляться добре (погано – 9%), то до керівництва США – 23% (погано – 66%).



