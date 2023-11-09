Опитування: 9% українців вважають Сталіна великим вождем, цей показник зменшується

Лише 9% опитаних українців вважають Сталіна великим вождем. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 29 вересня до 9 жовтня 2023 року.



За даними соціологів, кількість респондентів, які дотримуються такої думки, зменшується – наприклад, у 1991 році відразу після проголошення незалежності України таких було 27%. Далі цей відсоток зростав і у 2002 таких було майже 40%. У 2021 році так вважали 16%, а у 2019 – 26%.



Опитування, проведене у вересні-жовтні 2023 року, свідчить про те, що 72% респондентів не вважають Сталіна великим вождем, ще 18% вагаються.



Соціологи наголошують, що ставлення до постаті Сталіна є одним з показників, що характеризують рівень декомунізації у суспільстві. КМІС час від часу ставить запитання щодо ставлення до Сталіна у різних формулюваннях. В останньому дослідженні соціологи запитували, чи вважають респонденти Сталіна великим вождем.