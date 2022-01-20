ОПЗЖ вважає санкції США проти Козака і Волошина результатом домовленостей Зеленського з Блінкеном і сенаторами

Партія «Опозиційна платформа – за життя» заявила, що вважає санкції, запроваджені США проти депутатів цієї політсили Тараса Козака та Олега Волошина, результатом особистих домовленостей президента Володимира Зеленського з державним секретарем США Ентоні Блінкена та американськими сенаторами. Про це йдеться в повідомленні на сайті ОПЗЖ.

«Санкції проти Олега Волошина свідчать, що волюнтаристська, диктаторська позиція США не має підтримки в країнах Європи. І санкції якраз спрямовані на те, щоб завадити нашій партії доносити свою позицію до європейських партнерів, обмежити їхнє право на отримання об’єктивної та всебічної інформації, зробити заручниками брехливих наративів, що просувають Сполучені Штати, які розпалюють мілітаристську істерію та шалену русофобію і в такий спосіб маніпулюють повністю підконтрольною та залежною від них владою президента Зеленського. Не викликає сумнівів, що запровадження цих санкцій стало результатом тісної комунікації та особистих домовленостей Володимира Зеленського із представниками Сполучених Штатів, зокрема з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, сенаторами США», – йдеться у заяві ОПЗЖ.

ОПЗЖ каже: «Санкції та замовні кримінальні справи проти представників нашої сили, спрямовані на перешкоджання депутатській діяльності, є актом міжнародного політичного терору».

В Офісі президента наразі не реагували на такі заяви ОПЗЖ, в яких згадується Володимир Зеленський.

20 січня Міністерство фінансів США запровадилосанкції проти депутатів Верховної Ради Тараса Козака, Олега Волошина (обидва з ОПЗЖ), а також колишніх депутатів Володимира Олійника та Володимира Сівковича (Партія регіонів) – за «участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України».

У коментарі виданню The Guardian Олег Волошин заявив, що ніколи «свідомо» не спілкувався з ФСБ чи будь-яким іншим російським розвідагентством. Він сказав, що підозрює, що його покарали за заклики до розслідування щодо сина президента США Джо Байдена – Гантера та його діяльності в Україні. Коментарів інших підсанкційних осіб наразі немає.

США періодично запроваджують санкції або розширюють список обмежень у відповідь на дестабілізаційні дії щодо США і їхніх союзників, зокрема проти Росії і пов’язаних з нею осіб. Серед причин введення санкцій – кампанії кібершпіонажу, втручання в американські вибори, агресія проти України тощо.