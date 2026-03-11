Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук стали лауреатами Європейського ордена «За заслуги»

Президент України Володимир Зеленський і правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук стали одними з перших лауреатів новоствореного Європейського ордена «За заслуги».

Як повідомила пресслужба Європарламенту, імена перших лауреатів 10 березня оголосила президента Європейського парламенту Роберта Мецола.

Відзнаку вручають за вагомий внесок у європейську інтеграцію, а також за просування й захист європейських цінностей.

Орден має три категорії: визначні члени, почесні члени і члени. Володимира Зеленського оголосили визначним членом ордена, а Олександра Матвійчук отримає орден членського рівня.

Крім Зеленського, визначними членами ордену оголосили Анґелу Меркель, колишню федеральну канцлерку Німеччини і Леха Валенсу, колишнього лідера партії «Солідарність»й експрезидента Польщі.

Серед почесних членів: колишній президент Литви Валдас Адамкус; експрезидент Єропарламенту і колишній прем’єр-міністр Польщі Єжи Бузек; колишній президент і прем’єр Португалії Анібал Каваку Сілва; експрезидент і колишній спікер парламенту Фінляндії Саулі Нійністе; кардинал і державний секретар Ватикану П’єтро Паролін; експрезидентка Ірландії і колишня верховна комісарка ООН із прав людини Мері Робінсон; президентка Молдови Мая Санду; Хав’єр Солана-і-де-Мадаріага – колишній верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої та безпекової політики; колишній канцлер Австрії Вольфганг Шюссель; колишній президент Європейського центрального банку Жан-Клод Тріше.

Крім Олександри Матвійчук, членами ордену призначили шеф-кухаря й засновника громадської організації «World Central Kitchen» Хосе Андреса; баскетболсті Янніса Адетокунбо; юриста і вченого Марка Джидара; лікарку Сандру Лейнієце; колишню віцепрезидентку Єврокомісії Вівіан Редінг; музиканти й учасники гурту U2 Пол Девід Г’юсон, відомий як Боно, Девід Говел Еванс, Адам Чарльз Клейтон і Лоуренс Джозеф Маллен молодший.

Щороку до нагороди можуть відбирати до 20 лауреатів. Офіційна церемонія нагородження відбудеться під час пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі з 18 по 21 травня.