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Через обстріл військами РФ Оріхова на Запоріжжі є загиблий

Ймовірно, чоловік їхав дорогою на велосипеді, коли стався удар (фото ілюстративне)

Російські війська у середу обстріляли Оріхів Запорізької області, внаслідок чого загинув місцевий житель, повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Повідомляється, що загиблому 46 років. На сторінці прокуратури розмістили фото тіла чоловіка, яке лежить поряд із велосипедом.

«Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – йдеться в повідомленні.

За даними влади, армія РФ минулої ночі здійснила 67 ударів по Запорізькій області.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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