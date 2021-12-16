Кримськотатарський орнамент внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесла кримськотатарський орнамент «Орьнек» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Про це повідомляє пресслужба організації.

В ЮНЕСКО зазначили, що «Орьнек» – українська система символів та їхніх значень, яка нині використовується у вишивці, ткацтві, гончарній справі, гравіюванні, ювелірних виробах, різьбленні по дереву, розпису по склу та стінах.

«Рішення має важливе значення для кримськотатарського народу – корінного народу України, оскільки сприятиме захисту ідентичності кримських татар у тимчасово окупованому Криму», – прокоментувала рішення ЮНЕСКО перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар у твітері.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення ЮНЕСКО «справді знаковою подією».

«Самобутня культура корінного народу українського Криму визнана надбанням людства. Вірю, що список нематеріальної культурної спадщини буде і надалі поповнюватися скарбами культурної мозаїки України», – написав Кулеба у твітері.

Раніше повідомлялося, що кримськотатарський орнамент «Орьнек» внесений до попереднього списку ЮНЕСКО для можливого включення його до переліку нематеріальної культурної спадщини людства.

У 2018 році Міністерство культури України внесло кримськотатарський орнамент «Орьнек» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Тоді у відомстві уточнили, що кримськотатарський орнамент та його елементи переважно використовуються у вишивці, на одязі, взутті, головних уборах як декор, на різних видах аксесуарів, у ювелірних прикрасах, на предметах побуту: керамічному та металевому посуді, виробах з деревини, в обробці меблів, килимових покриттях. Це важливий елемент самоідентифікації та невід'ємна частина життя кожної кримськотатарської родини.