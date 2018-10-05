Денісова: координатор ОБСЄ привіз список ув’язнених, яких має відвідати на прохання «ЛДНР»

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляє, що координатор Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Тоні Фріш передав їй список ув’язнених, яких його попросили відвідати підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР».

«Окупаційна влада так званих «ЛНР» і «ДНР» попросила Тоні Фріша відвідати ув’язнених, які утримуються в Україні, і передала йому список цих осіб. Домовились, що коли я з ним ознайомлюсь, мій офіс перевірить місце перебування кожного», — написала Денісова у Facebook ввечері 4 жовтня.

Вона нагадала, що Фрішу під час його візиту на Донбас, де він мав відвідати українців, утримуваних бойовиками, не вдалося відвідати всіх ув’язнених, які були вказані в переданому українською стороною списку.

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Востаннє обмін полоненими на Донбасі між Україною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся в грудні 2017 року, а в листопаді окремо обміняли двох лідерів кримських татар у рамках особистої домовленості між керівниками Росії і Туреччини.