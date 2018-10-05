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05 Жовтень 2018, Київ 10:25
Новини | Політика

Денісова: координатор ОБСЄ привіз список ув’язнених, яких має відвідати на прохання «ЛДНР»

Людмила Денісова нагадала, що Тоні Фрішу під час його візиту на Донбас, де він мав відвідати українців, утримуваних бойовиками, не вдалося відвідати всіх ув’язнених, які були вказані в переданому українською стороною списку

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Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляє, що координатор Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Тоні Фріш передав їй список ув’язнених, яких його попросили відвідати підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР».

«Окупаційна влада так званих «ЛНР» і «ДНР» попросила Тоні Фріша відвідати ув’язнених, які утримуються в Україні, і передала йому список цих осіб. Домовились, що коли я з ним ознайомлюсь, мій офіс перевірить місце перебування кожного», — написала Денісова у Facebook ввечері 4 жовтня.

Вона нагадала, що Фрішу під час його візиту на Донбас, де він мав відвідати українців, утримуваних бойовиками, не вдалося відвідати всіх ув’язнених, які були вказані в переданому українською стороною списку.

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Востаннє обмін полоненими на Донбасі між Україною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся в грудні 2017 року, а в листопаді окремо обміняли двох лідерів кримських татар у рамках особистої домовленості між керівниками Росії і Туреччини.

Обмін полоненими: 73 українці повертаються додому (відео)
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Обмін полоненими: 73 українці повертаються додому (відео)

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