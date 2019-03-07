У ОБСЄ засудили напад на знімальну групу «Схем»

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Арлем Дезір засудив напад на знімальну групу програми «Схеми».

«Я засуджую вчорашній напад у Київській області на співробітників програми «Схеми» Радіо Свобода, що займалися журналістськими розслідуваннями, і закликаю владу в Україні невідкладно розслідувати цей інцидент», – написав Дезір у Twitter.

Він додав, що насильство проти журналістів неприйнятне і йому необхідно протидіяти «усією силою закону».

6 березня під час зйомок у селищі Чабани у Київській області на знімальну групу програми «Схеми: корупція в деталях» у складі журналістки Катерини Каплюк та оператора Бориса Троценка був здійснений напад. Інцидент стався у приміщенні Чабанівської селищної ради. Чоловіки завдали травм оператору і зламали відеокамеру. Серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників Чабанівського селищного голови Олександра Киризлієва.