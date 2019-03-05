Соратник Новинського прокоментував розслідування «Схем» про співпрацю з Тимошенко

Заступник голови «Партії миру» Вадима Новинського Максим Гольдарб заявив, що спільна боротьба у ГО «Тарифна мобілізація» за зниження тарифів із довіреною особою кандидатки на посаду президента України Юлії Тимошенко Олексієм Кучеренком – не політична. А Вадим Новинський, за його словами, просто поділяє ці ідеї. Так він прокоментував розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») про співпрацю в «тарифній боротьбі» людей із оточення лідерки «Батьківщини» з ідеологічними опонентами з «Партії миру», пов’язаними із корупційними скандалами.

Максим Гольдарб не надав свої коментарі для матеріалу, а погодився зустрітися з журналістом Радіо Свобода лише після виходу розслідування.

Він зазначив, що ГО «Тарифна мобілізація», створена ним спільно з Олексієм Кучеренком, є «обличчям народу» у «питаннях тарифів». А Вадим Новинський просто також підтримує ідею необхідності зниження тарифів.

«Її створили я і Олексій Кучеренко. Новинський до цього не має жодного відношення. Але я радий, що він підтримує те, що в принципі, якщо не зламати ціну на газ і тарифи, ми через рік отримаємо порожню країну», – заявив заступник голови партії Новинського Максим Гольдарб.

Водночас він зазначив, що має гарні відносини з Юлією Тимошенко.

«Вона знає моє ставлення, і вона не переступає через мою думку. Коли ми з нею зустрічалися, вона сказала мені фразу: «Я розумію, що ви не в БЮТі, але я рада, що ви йдете паралельно, і що ми боремося з цією ситуацією паралельно», – розповів Гольдарб, відповідаючи на питання, чи не кликала Тимошенко його в партію «Батьківщина».

Раніше «Схеми» розповіли про діяльність ГО «Тарифна мобілізація», співзасновниками якої є екс-міністр ЖКГ в уряді Тимошенко Олексій Кучеренко і нині її довірена особа й екс-прокурор із Донеччини та заступник голови «Партії миру» Максим Гольдарб. Цю партію очолює голова депутатської фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді Вадим Новинський.

​Максим Гольдарб працював в органах прокуратури Донеччини, за часів президентства Віктора Януковича перевівся до Києва. Коли міністром оборони був Павло Лебедєв, Гольдарб став аудитором у Міністерстві оборони.

У журналістському розслідуванні Слідство.Інфо «Східна війна» йшлося про те, що Спілка офіцерів публічно звертала увагу, що Максим Гольдарб може бути причетний до закупівлі палива для потреб армії за завищеними цінами. А військова прокуратура порушувала кримінальну справу щодо недбалого ставлення Гольдарба до військової служби.

У коментарі Гольдарб зазначив: «Генеральна прокуратура встановила, що жодних підстав навіть для внесення в єдиний реєстр цієї маячневої інформації немає. Тому що аудит військовий працював, як годинник, і робив усе вірно... Мій відхід від Міноборони повязаний із небажанням витрачати час дарма. Всі факти, які викладали і спілки офіцерів, і до них, і після них, не знайшли свого підтвердження, тому що це відверта маячня або помилка».

Також журналісти «Схем» виявили факти, які вказують на ймовірні маніпуляції з партійними внесками на користь партії Юлії Тимошенко. Частина громадян, які фігурують у звітах партії «Батьківщина» як її спонсори, заперечують, що коли-небудь робили внески на користь партії Юлії Тимошенко, і заявляють, що їхні дані, ймовірно, були використані без їхнього відома.

Це може свідчити про маніпуляції з передвиборним фондом, коли через нібито пожертви громадян легалізуються гроші сумнівного походження, яке політики воліють не розкривати, – йдеться у розслідуванні журналістів.

Сама лідерка «Батьківщини» на запитання «Схем» щодо ймовірних маніпуляцій з внесками заявила, що всі доходи і видатки публічні: «Нацагентство з питань запобігань корупції може розслідувати ці справи. Ми відкриті. Все абсолютно робиться публічно. Всі доходи, всі видатки абсолютно публічні. Ми – опозиція, в нас немає силових структур».