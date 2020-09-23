НБУ погодив кандидатуру Наумова на посаду голови правління «Ощадбанку»

Національний банк України погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного «Ощадбанку» за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної правлінням НБУ, повідомила про рішення, ухвалене напередодні, пресслужба регулятора.

«Голова правління державного банку призначається та звільняється з посади наглядовою радою банку після проходження конкурсного відбору. Строк повноважень голови правління становить п’ять років. Голова правління вступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком», – розтлумачили в НБУ.

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У червні Сергій Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління «Ощадбанку». Із вересня 2014 року він обіймає аналогічну посаду у «Піреус банку МКБ».

«Ощадбанк» після «Приватбанку» є другим за розмірами активів державним банком України.