«Ощадбанк» повідомив про нову перемогу над «Сбербанком» у спорі за торговельну марку

Український державний банк «Ощадбанк» повідомив про нову перемогу над російським «Сбербанком» у спорі за торговельну марку в фірмовому найменуванні останнього на території України.

За повідомленням, розгляд справи тривав понад чотири роки. «Ощадбанк» наполягає, що є єдиним власником на території України торговельної марки «Сбербанк», яка по суті є російським перекладом української назви.

Із іншого боку, російський «Сбербанк Росії», який має в Україні у 100-відсотковій власності свій дочірній банк із назвою «Сбербанк», стверджував, що реєстрація «Ощадбанком» торговельної марки «Сбербанк» порушила права російського банку.

«Апеляційна інстанція погодилась з аргументованою і переконливою позицією представників «Ощадбанку» і відмовила в задоволенні позову «Сбербанку Росії», – повідомили в українському банку. За повідомленням, рішення суду було ухвалене 10 серпня. Із відеосюжету, який оприлюднив «Ощадбанк», видно, що йдеться про Північний апеляційний господарський суд.

У повідомленні не уточнено, чи має «Сбербанк» у нинішній ситуації право оскаржити це рішення в касаційній інстанції.

У банку нагадали, що в основному спорі «Ощадбанк» наполягав на незаконності перейменування української «дочки» «Сбербанку Росії», яка до кінця 2015 року мала офіційну назву «Дочірній банк «Сбербанку Росії», а скорочено називалася «Сбербанк Росії», на просто «Сбербанк», без вказівки на країну, банкові з якої він належить. Тоді, в січні 2016 року, «Ощадбанк» заявив про порушення прав інтелектуальної власності. В «Ощадбанку» вважають, що «Сбербанк Росії» незаконно використовує торговельну марку «Сбербанк», що може вводити клієнтів в оману і певним чином впливати на їхню поведінку. Банк також нагадує, що єдиним законним власником торговельної марки «Сбербанк» на території України є саме «Ощадбанк», про що у вересні 2007 року було видане свідоцтво № 82116.

Російський «Сбербанк Росії» наприкінці грудня 2007 року придбав 100 відсотків акцій одного з невеликих українських банків, із чого почалася розбудова його банківської мережі в Україні. У серпні 2009 року банк був зареєстрований під назвою «Дочірній банк «Сбербанку Росії», скорочено «Сбербанк Росії». У листопаді 2015 року банк перейменувався в «Сбербанк» – вказівка на Росію зникла з його назви, хоча він залишається у 100-відсотковій власності російського «Сбербанку».

Це викликало заперечення українського «Ощадбанку», якому належать права на таку назву. У січні 2016 року він подав позов до суду про захист своєї торговельної марки «Сбербанк». У квітні 2017 року Господарський суд Києва підтримав позицію «Ощадбанку» і заборонив українській «дочці» «Сбербанку» використовувати торговельну марку «Сбербанк», визнав недійсними десять торговельних марок «Сбербанку» і позбавив цю фінустанову доменного імені sberbank.uа. Тоді ж, у квітні 2017-го, «Сбербанк» оскаржив це рішення і подав зустрічний позов, який і був вирішений нині.

І український «Ощадбанк», і російський «Сбербанк» виникли після розпаду СРСР на місцях республіканських відділень «Ощадбанку СРСР», рос. «Сбербанк СССР» – назва «ощадний банк» і її скорочення перекладалася мовами колишніх союзних республік. Через досить широке використання в Україні російської мови український банк зареєстрував на території країни також російськомовний варіант своєї назви.