Нацбанк повідомив суму штрафу «Сбербанкові» за ризикову діяльність

Національний банк України повідомив, на яку суму оштрафував банк «Сбербанк», що є дочірньою структурою однойменного російського банку в Україні, за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 мільярди гривень – сума штрафу склала майже 95 мільйонів гривень.

Як мовиться в повідомленні Нацбанку, він застосував щодо АТ «Сбербанк» захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 94 737 499,80 гривень. Ризикова діяльність, як інформує НБУ, полягала, зокрема, у продовженні проведення (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) великомаcштабних фінансових операцій видачі з рахунків клієнтів-юридичних осіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва. В НБУ нагадали, що вже не раз застосовували щодо «Сбербанку» заходи впливу через аналогічні фінансові операції у 2015 і 2017 роках. Крім того, ще однією причиною нинішнього штрафу стало проведення фінансових операцій, що полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном у закладах, які проводять азартні ігри.

«Так, після отримання попереднього акта перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 мільярд гривень, які, зокрема, полягали у видачі з рахунків клієнтів-юридичних осіб готівкових коштів, банк не припинив таку діяльність, змінив схему видачі готівки і в багато разів збільшив обсяг операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва», – навели в Нацбанку приклад порушень «Сбербанку».

Крім того, до цього ж банку НБУ вжив іще один захід впливу, цього разу у вигляді письмового застереження. Причина, мовиться в повідомленні, – незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення та вивчення публічних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органові; порушення порядку зупинення фінансових операцій; а також за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягала, зокрема, у здійсненні операцій за рахунками клієнтів-юридичних осіб на підставі документів, що містять недостовірну інформацію.

Український «Сбербанк», дочірній банк однойменного російського банку з російським державним капіталом, від 2017 року перебуває в Україні під низкою санкцій, разом зі ще кількома схожими дочірніми компаніями російських державних банків. Російський «Сбербанк» того ж року оголосив про бажання якнайшвидше вийти з українського ринку, але наразі не зміг продати свою «дочку» в Україні.

Відділення «Сбербанку» в Україні також час від часу зазнають нападів радикально налаштованих націоналістів, які посилаються на належність цього банку банкові з країни-агресора, якою в Україні визнана Росія.