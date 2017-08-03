Білоруська компанія відкликає з НБУ заявку на купівлю української «дочки» «Сбербанку»

Компанія білоруського бізнесмена Віктора Прокопені VP Capital відкликала з Національного банку України заявку на придбання української «дочки» «Сбербанку».

«Ми ухвалили рішення відкликати з НБУ заявку на купівлю українського ПАТ «Сбербанк» для того, щоб сконцентруватися на інших планованих інвестиціях і проектах, над якими ми працюємо», – йдеться в заяві, опублікованій 3 серпня на сайті компанії.

У компанії додали, що відкликали заявку з власної ініціативи, заявивши, що придбання підрозділу міжнародного банку є неймовірно складним процесом, який вимагає великої кількості тимчасових ресурсів.

«Ми, як і раніше, вважаємо, що сьогодні покупка бізнесу «Сбербанку України» – це відмінна інвестиційна можливість, але ми вирішили сфокусуватися на інших проектах», – йдеться в заяві.

У Національному банку України повідомляли, що громадянин Білорусі і Кіпру Віктор Прокопеня 30 червня подав пакет документів для погодження опосередкованого (через білоруський ВАТ «Паритетбанк») придбання 100% акцій української «дочки» «Сбербанку».

У квітні Нацбанк повідомляв про отримання документів на погодження продажу «Сбербанку» від громадянина Великої Британії й Росії Саїда Гуцерієва, який має намір придбати 77,5% акцій фінустанови.

Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, зокрема і щодо «Сбербанку».

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку. 27 березня російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

З січня цього року представники «Національного корпусу» вимагали припинення діяльності російських підприємств в Україні, зокрема і «Сбербанку».