НБУ відмовив «Паритет Банку» в купівлі української «дочки» «Сбербанку»

Національний банк України відмовив білоруському «Паритет Банку» в купівлі української «дочки» «Сбербанку».

Як повідомляє прес-служба НБУ, це рішення схвалене 19 березня у зв’язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства України.

У Нацбанку додають, що про це рішення вже повідомили заявнику, а також обговорили з новим керівництвом українського ПАТ «Сбербанк» питання подальшої стратегії банку в Україні.

Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня 2017 року санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, зокрема і щодо «Сбербанку». Дію цих санкцій продовжили.

У березні 2017 року найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку. «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

Перед застосуванням санкцій і повідомлення про вихід з українського банку представники «Національного корпусу» вимагали припинення діяльності російських підприємств в Україні, зокрема і «Сбербанку».