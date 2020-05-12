Нацбанк заявляє про порушення під час зміни власника української «дочки» «Сбербанку»

Дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні змінив власника без належного погодження з Національним банком України, заявляє регулятор 12 травня.

За повідомленням, НБУ 23 квітня дізнався про те, що Центральний банк Росії продав понад 50% акцій «Сбербанку Росії» Міністерству фінансів цієї країни, відтак в української філії «Сбербанку» змінився кінцевий власник.

«У порушення вимог законодавства новий кінцевий власник: не повідомив Національний банк за 3 місяці до набуття істотної участі в АТ «Сбербанк» про намір такого набуття; не погодив із Національним банком набуття істотної участі в банку; не подав до Національного банку копію договору (правочину), на підставі якого відбувся перехід права власності на акції», – повідомляє центробанк.

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За заявою, Нацбанк надіслав запит до Міністерства фінансів Росії та «Сбербанку Росії», вимагаючи пояснити ситуацію та надати необхідні документи, а також повідомив про правові наслідки за українським законодавством.

«Національний банк надасть правову оцінку та розгляне питання про застосування заходів впливу у визначеному законом порядку та строки», – зазначають у регуляторі.

Пресслужба «Сбербанку» наразі не коментувала заяву Нацбанку.

У січні 2019 року НБУ повідомив, що оштрафував «Сбербанк», який є дочірньою структурою однойменного російського банку в Україні, за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 мільярди гривень.