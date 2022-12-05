Метеорологи підбили підсумки осені у Києві

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського підбила підсумки цьогорічної осені у Києві.

«Середня температура повітря цьогорічної осені склала +8,8°С, що близько до кліматичної норми. Осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж звичайно особливо жовтень, який мав найбільше позитивне відхилення – 2,0°С. Найхолодніше восени 2022 року у Києві було 20 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 5,0 градусів морозу, а найтепліше – 18 жовтня, коли максимальна температура після полудня досягла +22,1°С», – йдеться в повідомленні.

Метеорологічна осінь у Києві завершилась 16 листопада, а наступного дня відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0°С у бік зниження, розповіли метеорологи.

Сьогодні у Києві вдень 6-8° морозу, переважно без опадів.