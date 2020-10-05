Синоптики розповіли, якою буде погода до середини поточного тижня

В Укргідрометцентрі повідомили, що найближчими днями територія України залишиться в теплій повітряній масі, скрізь буде вітряно, а на заході та північному заході країни пройдуть дощі.

Згідно з повідомленням, 6 жовтня, зокрема, у західних, Вінницькій, Житомирській, а вдень і Київській областях часом дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, окрім крайнього сходу, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні Одеської області 15-19°, у східних областях 5-10°; удень 16-22°, на півдні країни до 25°.

У Києві 6 жовтня вночі без опадів, удень часом дощ, денна температура повітря близько 20°.

На 7 жовтня синоптики прогнозують в Україні, окрім сходу і південного сходу країни, помірні дощі, подекуди грози, в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях місцями значні дощі. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжях морів до 18°; удень 16-21°, у південній та східній частині до 24°.

У Києві в середу часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 17-19°.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці зауважила, що найближчим часом найтепліше буде на сході та півдні України (+20 градусів і вище).

«Найпрохолоднішою очікується погода на тижні у західній частині, +13+16 градусів», – повідомила Діденко.

Укргідрометцентр також попереджає, що до 8 жовтня у східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.