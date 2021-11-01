Метеорологи оцінили жовтень у Києві – прохолодний і сухий

Цьогорічний жовтень у столиці виявився досить прохолодним та сухим, зазначає Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві становила +8,4°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2°С. Найтеплішим днем було 21 жовтня, коли максимальна температура досягла + 18,8°С, а найхолоднішим – 26 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -2,4°С. На проспекті Науки випало лише 2 мм опадів, що становить 4% кліматичної норми», – йдеться в повідомленні.

Метеорологи кажуть: у рейтингу найсухіших цьогорічний жовтень у столиці був третім з 1891 року спостережень.