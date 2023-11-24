ПАР: паралімпійця Оскара Пісторіуса, засудженого за вбивство подруги, звільнять достроково

Південноафриканського спортсмена-паралімпійця Оскара Пісторіуса, засудженого за звинуваченням у вбивстві подруги Ріви Стенкамп, достроково випустять із в’язниці.

У Департаменті з виконання покарань ПАР повідомили 24 листопада, що Пісторіус буде звільнений 5 січня після того, як його прохання про умовно-дострокове звільнення задовольнили.

Він перебуває в ув’язненні з кінця 2014 року за вбивство моделі Ріви Стенкамп 14 лютого 2013 року. На певний період у 2015 році, поки слухали одну з численних апеляцій у справі, його звільняли під домашній арешт.

Спочатку Пісторіус, шестиразовий паралімпійський чемпіон з бігу на короткі дистанції, був ув’язнений на п’ять років у 2014 році за ненавмисне вбивство, але наприкінці 2015 року Верховний апеляційний суд визнав його винним у навмисному вбивстві після апеляції прокуратури. Зрештою Пісторіуса засудили до 13 років і п’яти місяців ув’язнення.

Прокуратура наполягала, що вбивство було умисним, але Пісторіус заявляв, що застрелив подругу, коли сприйняв її за грабіжника.

Оскар Пісторіус, в якого ампутовані обидві ноги, отримав прізвисько «той, що біжить по лезу бритви» – через характерні протези.