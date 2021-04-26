Оскар-2020: найкращим фільмом названо «Землю кочівників»

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук на 93-й церемонії вручення премії «Оскар» назвала найкращим фільмом 2020 року, відзначивши його найкращу режисуру, стрічку «Земля кочівників» (Nomadland) 39-річної китайської режисерки Хлої Чжао.

Чжао назвала створення фільму про кочівне життя у США «божевільною подорожжю, яка трапляється лише раз в житті». Отримавши статуетку, режисерка сказала, що нагорода присуджується «усім, у кого є віра і сміливість, щоб зберегти добро в собі... і один в одному».

Крім того, найкращою акторкою стала Френсіс МакДорманд, яка зіграла у «Землі кочівників». Найкращим актором Ентоні Гопкінс за фільм «Батько».

Найкращою акторкою другого плану за роль сварливої бабусі стала 73-річна Юн Ю Чжун з фільмом «Мінарі». Це вперше, коли актор чи акторка з Південної Кореї бере «Оскар».

Британський актор Даніель Калуя став найкращим актором за роль другого плану у фільмі «Юда і чорний месія». Фільм «Душа», перший фільм від Pixar з темношкірим героєм, став найкращим анімаційним фільмом, а данський фільм «Ще по одній» (Another Round) – найкращим міжнародним художнім фільмом.

Читайте також: Церемонія вручення «Оскара» пройде в офлайн-форматі – медіа

Цьогоріч для отримання «Оскарів» кіноеліта Голлівуду зібралася на Union Station у центрі Лос-Анджелеса в умовах соціального дистанціювання через пандемію COVID-19.