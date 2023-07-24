У Львові намагалися викрасти прах із могили Кузнєцова – мер

У Львові невідомі намагалися викрасти останки із могили радянського розвідника-диверсанта Миколи Кузнєцова, який похований на Пагорбі Слави, повідомив у телеграм-каналі міський голова Львова Андрій Садовий.

«Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюся. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями до ГУР», – написав Садовий у телеграмі.

У жовтні 2021 року члени виконавчого комітету Львівської міськради одноголосно проголосувати проти передачі Росії останків Кузнєцова.

«Поки громадяни Украіни, які перебувають в ув’язненні на окупованих територіях та на територіях Росії не повернуться додому, рішення про перепоховання не матиме підтримки на виконавчому комітету Львівської міськради», – зазначив тоді під час засідання виконкому мер Львова Андрій Садовий.

Історія з передачею останків агента НКВС Миколи Кузнєцова триває з 2000 року, коли ветерани Єкатеринбурга звернулися з таким проханням до Львівської міськради.

У 2007 році до Львова приїжджала делегація з Росії, але тоді їм відмовили у наданні останків. У 2008 році громадянка Росії Маргарита Брюханова, родичка радянського розвідника, звернулася з таким проханням до місцевих органів Львова.

Микола Кузнєцов похований на Пагорбі Слави з великими почестями 27 липня 1960 року. Є версія, що спецагент «Пух», партизан, який виконував терористичні і провокаційні завдання також під псевдонімами Пауль Зіберт, Рудольф Шмідт, Микола Грачов, загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Львівської області, коли його знайшли вояки УПА. За радянською, а нині російською версією, радянський «льотчик» Микола Кузнецов і ще два спецагенти були схоплені бійцями УПА, і нібито Кузнецов, який був у німецькій формі, побоюючись провалу операції, підірвав себе гранатою.

Також існує сумнів, чи саме останки Миколи Кузнєцова поховали на Пагорбі Слави у Львові.