Остаточно припинено випуск банкнот номіналом 500 євро

26 квітня остаточно припинено випуск банкноти номіналом в 500 євро.

У цей день закінчився термін, відпущений центробанкам Німеччини і Австрії, де цих купюр найбільше в обороті, для припинення їх випуску. Решта 17 країн єврозони перестали друкувати 500-єврові банкноти ще в січні.

Банкноти залишаються законним платіжним засобом і не будуть примусово вилучатися з обігу.

Рішення припинити випуск банкноту 500 євро було прийняте в 2016 році. Причина в тому, що їх часто використовували в незаконних цілях, для відмивання грошей, хабарництва і навіть фінансування тероризму. Так, мільйон євро готівкою в таких банкнотах важить лише 2 кілограми 200 грамів, в той час як мільйон доларів США у 100-доларових банкнотах майже в шість разів важче.