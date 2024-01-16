Пентагон: міністра Остіна виписали з лікарні, він буде виконувати свої обов’язки віддалено

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

Як повідомила 15 січня пресслужба Пентагону, міністр одужує, за рекомендацією лікарів, деякий час він буде відновлюватись і виконувати свої обов’язки віддалено.

У Міноборони США зауважують, що він має повний доступ до необхідних захищених засобів зв’язку.



За даними медиків, стан Остіна значно покращився за час його перебування у лікарні, він пройшов низку медичних тестів і обстежень, а також отримав нехірургічну допомогу.



Рак передміхурової залози Остіна був вилікуваний на ранній стадії та ефективно, його прогноз є «чудовим». Він не планує подальшого лікування раку, окрім регулярного спостереження, заявили медики, які лікували міністра.



У своїй заяві Ллойд Остін зазначив, що прагне повністю одужати і якнайшвидше повернутися до Пентагону.

Міністр оборони США Ллойд Остін був госпіталізований 1 січня з інфекцією сечовивідних шляхів після грудневої хірургічної процедури для лікування раку передміхурової залози, повідомив 9 січня Національний військово-медичний центр Волтера Ріда.

Пентагон критикували через те, що про шпиталізацію міністра 1 січня не відразу повідомили президентові Джо Байдену і громадськості.

Водночас у Білому домі повідомили, що Байден не планує звільняти Остіна, за що висловилася низка республіканців.