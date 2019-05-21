Двом білорусам пом'якшили вирок у Польщі за вбивство вівці в Освенцимі у 2017 році

Окружний суд у польському Кракові 21 травня пом'якшив вирок, винесений торік 12 молодим активістам з Білорусі, Польщі та Німеччини, які у 2017 році брали участь чи були присутні під час вбивства вівці в Освенцимі, повідомляє Gazeta Krakowska.

24 березня 2017 року, як повідомляє «Настоящее время» (проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»), активісти прийшли до воріт колишнього нацистського концтабору в Освенцимі, роздяглися догола, закували себе в наручники і на очах у відвідувачів і охорони зарізали ягня. Також вони затулили частину напису над воротами в табір «Arbeit macht frei» («Праця робить вільною») банером зі словом «Love» – так, щоб вийшло «Любов робить вільною».

Організаторами акції були двоє молодих білорусів, Адам Бєляцький і Микита Володько: саме вони отримали найдовші терміни за вбивство тварини.

Володько заявив, що метою їхньої акції «було створити витвір мистецтва, який привертає увагу і є якимось рупором, що вказує на кровопролиття у наших сусідів» (Росії та України)». Проте влада Польщі заявила, що вони не займалися мистецтвом, а осквернили місце пам'яті.

У результаті Бєляцький, син відомого білоруського правозахисника Алеся Бєляцького, отримав півтора року позбавлення волі і штраф у розмірі 2000 злотих (приблизно 13,5 тисяч гривень). Микиту Володька засудили до одного року і двох місяців позбавлення волі. Крім того, обом білорусам (саме вони брали участь у вбивстві ягняти) суд заборонив заводити тварин впродовж 10 років.

Володько і Бєляцький оскаржили рішення освенцимського суду і їхньою справою зайнявся суд вищої інстанції. Під час нового розгляду справи вирок був пом'якшений: Бєляцький отримав рік в'язниці, Володько – 8 місяців. Решта фігурантів справи повинні будуть заплатити штраф у розмірі 7,5 тисяч злотих (понад 50 тисяч гривень). Цей вирок польського суду оскаржити вже не можна.

У таборі Аушвіц-Біркенау в Освенцимі, за різними даними, у роки Другої світової війни загинули або були вбиті від 1,5 мільйона до 2 мільйонів людей.