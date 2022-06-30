В Україні почали приймати електронні заяви від вступників, які закінчили 9 клас

30 червня в Україні розпочалось прийняття електронних заяв від вступників на основі базової середньої освіти, тобто після завершення 9-го класу. Подати електронні заяви на бюджетну та контрактну форми навчання можна до 18:00 13 липня.

«Після цього прийом заяв буде можливий тільки на контракт (до кінця жовтня), якщо в закладі освіти є відповідні небюджетні конкурсні пропозиції», – повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Що потрібно для подання заяви, можна переглянути ТУТ.

Повідомляється, що після подання першої заяви жодну інформацію в електронному кабінеті змінити неможливо.

За даними Міносвіти, цього року всі вступники на основі 9-ти класів до закладів фахової передвищої освіти мають подавати заяви тільки в електронному вигляді.