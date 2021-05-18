У Міносвіти стверджують, що 70% учнів і педагогів задоволені організацією дистанційного навчання

В оцінках українських учнів якості організації дистанційного навчання спостерігається позитивна динаміка, заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет з посиланням на дані Державної служби якості освіти.

Згідно з дослідженням цієї служби, 70% учнів та педагогів задоволені організацією дистанційного навчання. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 15%.

«Більшість респондентів (65%) позитивно оцінили як координацію (організацію) процесу навчання та якість надання освітніх послуг закладами, так і результати навчання здобувачів. Дві третини респондентів (понад 70%) вважають рівень організації освітнього процесу у другому семестрі 2020/2021 навчального року значно кращим», – йдеться в дослідженні.

Сергій Шкарлет додає, що міністерство продовжує «вдосконалювати інструменти дистанційної освіти й прагне максимального задоволення потреб і педагогів, і здобувачів».

Повідомляється, що, за даними опитування, яке Держслужба якості освіти провела 12-20 квітня, думки учасників про те, якою має бути форма освітнього процесу після закінчення карантинних обмежень, розділилися. Так, за очну форму навчання висловивлися 50% респондентів, за мішану – (очно-дистанційну) – 42% і за дистанційну – 8%.

Опитування тривало в онлайн-режимі через заповнення анкети серед здобувачів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників, а також представників адміністрацій освітніх закладів.