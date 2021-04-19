В Україні у 24 школах немає інтернету – МОН

В Україні станом на 6 квітня 2021 року у 24 закладах середньої освіти не було доступу до інтернету. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За оперативною інформацією, яка була надана МОН департаментами освіти і науки обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації, станом на 6 квітня 2021 року в 24 закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) не було будь-якого доступу до Інтернету. Зокрема, у Закарпатській області – 17 ЗЗСО, у Львівській – три ЗЗСО, у Полтавській – один ЗЗСО, Хмельницькій – три ЗЗСО», – йдеться в повідомленні.

У МОН додали, що загалом в Україні функціонує 14 тисяч 873 заклади загальної середньої освіти.

У 2020 році Дитячий фонд Організації об’єднаних націй ЮНІСЕФ повідомив, що щонайменше третина школярів у світі – 463 мільйони дітей – не змогли отримати доступ до дистанційного навчання, коли через COVID-19 довелося закрити школи.