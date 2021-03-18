Стосунки для «лайків». Чим небезпечна демонстрація почуттів неповнолітніх у соцмережах?

В інтернеті не вщухає обговорення публічного «кохання» дітей. 8-річна дівчинка і 13-річний хлопець (з етичних міркувань не називаємо їхніх імен – ред.) оголосили у соціальних мережах про те, що вони почали «зустрічатися». Неповнолітні усіляко демонструють свої почуття, цілуються й на знак вірності заковують себе ланцюгом. Поліція почала кримінальне провадження, а батьків дітей вже викликали на допит. Чим загрожують подібні історії як самим юним «закоханим», так і суспільству в цілому?

Задовольняти через дітей свої потреби

Діти оголосили про свої «стосунки» у мережі понад місяць тому. На своїх сторінках в інстаграм хлопчик і дівчинка усіляко демонструють приязнь один до одного, обіймаються, цілуються, лежать в одному ліжку.

Ці діти – знані блогери. У дівчинки близько півмільйона підписників, вона «працює» моделлю, рекламує одяг і взуття. Така недитяча поведінка «закоханих» обурила інтернет-спільноту. Натомість батьки дітей нічого поганого у їхніх стосунках не бачать, більше того, сприяють їм, а мама дівчинки наголошує, що це «це їхнє життя, і вони розберуться».

Причини такої ситуації необхідно шукати у батьках дітей, зазначають психологи. Через дітей дорослі намагаються самоствердитися, підвищити свою значимість. Як пише на своїй сторінці у фейсбуці дитячий психолог Світлана Ройз, публікуючи фото чи пост в інтернеті, людина задовольняє ту чи іншу потребу.

«Це не означає, що ви не повинні публікувати пости. Але було б ідеально усвідомити необхідність, яку я закриваю. І, звичайно, задоволення своїх нереалізованих потреб у увазі, важливості, реалізації, почуватися добре та інше через дітей – це не ок», – стверджує вона.

Діти не можуть адекватно себе сприймати

Експлуатація ранньої сексуальності дітей негативно впливає на їхню психіку. Також це відображається на поведінці та самосприйнятті інших дітей. Таку думку висловлює на своїй фейсбук-сторінці засновниця мережі приватних дитячих садочків «Пташеня. Дитячий простір» та ГО «Добра освіта», пропагандистка раннього статевого виховання Христина Шабат. Коментуючи ситуацію з неповнолітніми блогерами, вона вважає, що підлітки дивляться на себе очима інших публічних і успішних дітей, які мають мільйонну аудиторію.

«Дітей не можна виставляти сексуальними об’єктами, оцінювати за їх зовнішністю та тілом», – пише Христина. Вона наводить результати опитування, проведеного в Австралії. Згідно з ними, 1 з 4 дівчаток хоче зробити пластичну операцію, 7% дівчаток страждають на депресію, 76% дівчаток хотіли б бути худішими, ніж є насправді. А 90% хоча б раз у житті сиділи на дієті. Таку статистику пов’язують з впливом соціальних мереж на самооцінку у дітей. Коли твоя зовнішність дорівнює твоєму успіху», – зазначає вона.

На скандал відреагували й українські омбудсмени. Уповноважений президента із захисту прав дитини Микола Кулеба після повідомлень про «юних блогерів» звернувся до правоохоронних органів для встановлення фактів та відповідного реагування.

«На жаль, деякі батьки можуть самі наражати на небезпеку власних дітей. Я вважаю, що держава і суспільство має категорично відреагувати щодо недопущення таких випадків в майбутньому», – зауважує дитячий омбудсмен у своєму фейсбуці.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що батьки неповнолітніх порушують права дитини, і публікація подібного контенту наражає підлітків на небезпеку.

Крім цього, «така інформація небезпечна й для інших дітей, які можуть брати приклади, копіювати відповідну поведінку, що у свою чергу може призвести до психологічного, фізичного, сексуального травмування дитини та булінгу», – наголошує омбудсмен на своїх сторінці у фейсбуці.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею 301 (ч.1) Кримінального кодексу – виготовлення і розповсюдження порнографії. Батьків неповнолітніх блогерів викликали на допит, але наразі їм не висунуто жодних звинувачень.