У МОН назвали велику кількість контрольних на «дистанційці» не найкращим шляхом оцінювання знань

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що потрібно дотримуватися балансу щодо навантаження дітей контрольними і тестовими роботами, особливо в період дистанційного навчання, повідомляє пресслужба МОН.

«У цьому питанні треба витримувати баланс, аби не перекладати на школярів усю відповідальність за вивчення того чи іншого предмета. До того ж існує чимало форм контролю засвоєних учнями знань на основі інтерактивних підходів», – сказав Шкарлет.

Він висловив думку, що надмірна кількість контрольних і тестових робіт – не найкращий шлях оцінювання здобутих знань учнями в доволі стресових для них умовах дистанційного навчання.

Шкарлет зазначив, що чув з цього приводу думки дітей, «які, попри вік, уміло аргументували свою позицію й вказували на виявлені ними недоліки». «Зокрема, йшлося про значну кількість домашніх завдань і контрольних робіт», наголосив міністр.

25 травня Сергій Шкарлет взяв участь у виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій на базі «Міжнародного дитячого центру «Артек».

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