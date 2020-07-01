Перші уроки онлайн-школи перед випуском ніхто не перевіряв – голова освітнього комітету

Перші уроки Всеукраїнської онлайн-школи перед виходом в ефір ніхто не перевіряв, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань освіти та науки Сергій Бабак.

«Ми запускали за один тиждень Всеукраїнську онлайн-школу. І перші уроки, які виходили в понеділок, вони ще вночі в неділю монтувалися. І їх ніхто не переглядав. Ми не встигали це фізично зробити. Не було ще алгоритму роботи точного», – пояснив він.

При цьому Бабак визнає, що в низці онлайн-уроків, які вийшли в ефір, справді були помилки, і пізніше команда, яка працювала над проєктом, «зробила роботу над помилками».

«Після цього в нас вже експерти були на кожному уроці, які самі оцінювали те, що зараз онлайн відбувається: могли зупинити урок, проговорити якісь спірні моменти, перевірити їх і змінити. З’явився іще другий рівень: у нас була ще команда, яка відслідковувала вже відзняті уроки після монтажу. Вже мали час на це. І тому помилок стало значно менше», – розповів Бабак.

6 квітня в Україні стартувала «Всеукраїнська школа онлайн» для учнів 5-11 класів, а пізніше і для 1-4 класів.

Через низку помилок учителів під час відеоуроків проєкт зазнав критики в соціальних мережах.