Абітурієнти з ТОТ матимуть майже 6 тис грн стипендії для реінтеграційних курсів – уряд

Абітурієнти з тимчасовано окупованих територій – Криму і Донбасу – отримуватимуть близько шести тисяч гривень стипендії під час проходження реінтеграційних курсів, повідомила пресслужба уряду.

За даними уряду, у 2022 році для вступу на реінтеграційні курси необхідно зв’язатися із закладом вищої освіти та отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв’язку з перетином КПВВ, при перетині КПВВ показати запрошення і приїхати визначеного закладу.

Більш детальна інформація про особливості проведення реінтеграційних курсів у 2022 році буде оприлюднена додатково на офіційному сайті Мінреінтеграції та сайті «Вступ просто».

Цьогоріч Мінреінтеграції започаткувало програму щодо підготовки, забезпечення та проведення безоплатного навчання на курсах (відділеннях) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які у поточному навчальному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти.

Цьогоріч підготовчі курси проводилися на базі 15 закладів вищої освіти з 29 червня по 31 серпня. Під час проходження курсів слухачі отримували стипендію у розмірі 4 588 грн, забезпечувалися гуртожитком та залучалися до заходів психологічного, культурно-освітнього і спортивного спрямування. Загалом до підготовчих курсів долучилися 199 осіб.