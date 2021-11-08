Діти з Донбасу отримають комп’ютери з Німеччини

Дітям, які живуть на Донбасі, поруч з лінією зіткнення, передадуть 30 комп’ютерів із Німеччини. Техніку спершу відправлять у Світлодарськ, а звідти передадуть у Північне і Авдіївку.

«Ми пів року працюємо над тим, щоб забезпечити дітей із східних терен України комп’ютерами. Нам надсилають техніку з усього світу. Ми в Україні налагоджуємо все, встановлюємо програму і передаємо дітям з прифронтової зони. Це для тих дітей, які не можуть через відсутність комп’ютера навчатися дистанційно. Координатори, які працюють з дітьми, по списку передадуть дітям, щоб вони мали доступ до навчання. Це важливо у час пандемії», ‒ каже Радіо Свобода Андрій Полухін, захисник Донецького аеропорту і керівник благодійного фонду «Голоси дітей».

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Полухіну надсилають старі ноутбуки, які він ремонтує і віддає школярам у прифронтових населених пунктах.

Всі комп’ютери у доброму стані, працюють, укомплектовані. Ними менше п’яти років користувались німецькі компанії, які передали їх волонтерським організаціям, розповів у коментарі Радіо Свобода отець Української греко-католицької церкви Богдан Пушкар із Німеччини.

Священник із 2014 року збирає допомогу для українських військовослужбовців, лікарень. За цей час в Україну за його сприяння надійшло понад 200 фур гуманітарної допомоги на Донбас.

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«Ми такі комп’ютери отримуємо сотнями. Тут все укомплектовуємо, щоб діти могли користуватися. Наш партнер – волонтерська організація, яка відправляє ці фури, займається логістикою. Вони вже укомплектували кілька комп’ютерних класів на Донбасі. Це молоді студенти це роблять… Багато комп’ютерів ми передавали разом із ліжками у шпиталі, щоб лікарі мали на чому писати. Школи вже після медичних закладів стали другим проєктом. Бо сьогодні діти мають дистанційне навчання і не мають комп’ютерів. Не кожна сім’я може собі дозволити купити», ‒ говорить отець Богдан.

Волонтери започаткували проєкт щодо забезпечення дітей прифронтової території на Донбасі комп’ютерами у квітні 2021 року.