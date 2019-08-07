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07 Серпень 2019, Київ 15:50
Новини | Суспільство

8 українських освітніх проєктів отримають від ЄС понад 7 млн євро – МОН

Роботу над втіленням проєктів планують розпочати у жовтні 2019-го і січні 2020 року

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Вісім українських проєктів в конкурсі програми Євросоюзу Еразмус+ за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти», повідомило Міністерство освіти і науки України 7 серпня. Загальний бюджет проєктів становить 7 мільйонів 150 тисяч євро. Ці гроші будуть витрачені на модернізацію освітніх програм, покращення кваліфікації вчителів та розширення співпраці вишів.

Українські дослідники почнуть втілювати нові проєкти вже в жовтні 2019 року та січні 2020-го, вказали в МОН.

«Проєкти зосереджені на модернізації освітніх програм у сфері кіберфізичних систем та ерготерапії. Частина робіт також стосується підвищення якості вивчення іноземних мов вчителями та покращення співпраці вишів з економічними та соціальними партнерами», – ідеться в повідомленні.

Виконавцями проєктів стане 51 українська організація, до роботи, зокрема, залучені 3 переміщені виші – Донецький національний технічний університет, Донецький державний університет управління та Горлівський інститут іноземних мов.

У проєктах за участі України також працюватимуть 52 партнери з 21 країни світу.

Минулого тижня Міністерство освіти і науки України повідомило, що 22 українські проєкти перемогли в конкурсі Жан Моне програми ЄС Еразмус+.

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