22 українські проєкти отримають 750 тис. євро на розвиток європейських досліджень – МОН

22 українські проєкти перемогли за напрямом Жан Моне програми Європейського союзу Еразмус+ цього року. Їх виконавці отримають фінансування на загальну суму майже 750 тисяч євро, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Роботу над втіленням проєктів планують розпочати вже у вересні 2019 року.

«Це, зокрема, будуть: 15 модулів з економічного розвитку, врядування, регіональної політики, кримінальної політики, європейських цінностей, європейського простору вищої освіти, соціальних та економічних питань мігрантів та переселенців, захисту інформації та запобігання корупції; створення 3 кафедр; створення 1 центру досконалості; 1 проєкт з кібербезпеки; 2 проєкти з підтримки асоціацій», – повідомили у прес-службі МОН.

Виконавцями завдань стануть представники 12 вишів і трьох громадських організацій із різних регіонів країни.

Загалом цього року за напрямом Жан Моне було відібрано 285 проєктів. Їх виконуватимуть дослідники з різних країн світу.

Програма ЄС Еразмус+ підтримує проєкти співпраці, партнерства і мобільності в сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту. Напрям Жан Моне спрямований на розвиток європейських досліджень та євроінтеграційних процесів у світі. Виконавці проєктів за цим напрямом вивчають європейські студії, сприяють їх вдосконаленню, напрацьовують курси та освітні програми, присвячені євроінтеграційній темі, повідомили в МОН.