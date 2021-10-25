Університети 5 областей перейшли на дистанційну форму навчання – МОН

Університети у Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській і Сумській областях перейшли на дистанційну форму навчання, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

За даними відомства, для збереження здоров’я педагогів і здобувачів освіти в закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління минулого тижня Міністерство освіти і науки рекомендувало запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада.

Водночас, деякі виші використовують змішану форму навчання, вказують у МОН. Найбільше таких університетів у Харківській області – 8 закладів, а також по 2 університети в Київській та Чернігівській областях. В очному режимі продовжують працювати заклади вищої освіти Черкаської області – 8 університетів, а також 5 університетів Житомирщини.

Станом на 25 жовтня принаймні одну дозу щеплення від COVID-19 отримали 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти, двома дозами вакциновано майже 400 тисяч педагогів.