В Україні на дистанційному навчанні перебувають 3,3 тисячі шкіл – МОН

В Україні 3300 шкіл перебувають на дистанційному навчанні, повідомила в ефірі програми «Сніданок з 1+1» заступниця міністра освіти і науки Віра Рогова.

«У п’ятницю, 24 вересня, в нас було 4600 закладів на дистанційній формі навчання. Сьогодні у нас – 3,3 тисячі шкіл на дистанційному навчанні. За ці три дні ми бачимо поліпшення щодо вакцинації наших педагогів. Кількість (шкіл на дистанційному навчанні – ред.) зменшується завдяки тому, що вакцинуються вчителі», – сказала Рогова.

За її словами, лідерами у вакцинації вчителів є Київ, Сумська, Луганська, Донецька і Харківська області. Найбільше шкіл із дистанційним навчанням – у Львівській, Вінницькій, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській та Волинській областях.

Міністерство охорони здоров’я підготувало проєкт наказу, який передбачає затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, включно з вакцинацією проти коронавірусу. Педагоги є у цьому списку.

Всього в Україні цього навчального року працює близько 14 тисяч шкіл.