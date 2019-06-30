У 66 об’єднаних територіальних громадах України відбуваються вибори

В Україні 30 червня відбуваються вибори в 66 об’єднаних територіальних громадах.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів проходять у семи міських, 14 селищних і 45 сільських ОТГ.

«Парламентські передвиборчі перегони – звісно важливо, але сьогодні – найголовніші вибори – вибори в ОТГ! Сьогодні народжуються ще 66 громад із новими повноваженнями і можливостями. Сьогодні жителі громад обирають менеджерів і управлінців, з якими разом будуватимуть своє майбутнє – переконаний, успішне і європейське», – написав Зубко на своїй сторінці у Facebook.

​Також, за словами міністра, сьогодні відбуваються додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад), що приєднуються до ОТГ, зокрема у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

За даними Мінрегіону, станом на травень в Україні було створено майже 900 об’єднаних територіальних громад (ОТГ).