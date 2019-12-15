Четверо людей, з них двоє дітей, на Львівщині ймовірно отруїлися чадним газом – ОДА

Одна людина ймовірно отруїлася чадним газом у Львові, ще троє – в Золочеві Львівської області 14 грудня, повідомляє 15 грудня Департамент цивільного захисту Львіської обласної державної адміністрації.

За попередніми даними департаменту, виходець із Яворова отруївся чадним газом у Львові вранці 14 грудня і був госпіталізований. Згодом його виписали, проте обставини отруєння ще не встановлені.

Ще троє постраждалих отруїлися чадним газом увечері в місті Золочів, з них двоє – дітей двох та чотирьох років. Їх доставили до місцевої лікарні.

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Департамент цивільного захисту закликає не перебувати довгий час у закритих приміщеннях, це працює двигун автомобіля, газова колонка чи котел, не опалювати квартиру газовою плиткою чи пічкою, в якій є щілини, не залишати розтоплену піч без нагляду. Також рекомендується регулярно провітрювати житлові приміщення, перевіряти справність вентиляції, газових колонок, котла чи плити.

Чадний газ не має запаху, смаку чи кольору, тому отруєння ним важко помітити. Він утворюється під час горіння в умовах браку кисню. Найбільший ризик отруєння ним в приміщеннях, які опалюються природним газом, вугіллям чи дровами, але не провітрюються достатньо.