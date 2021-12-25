Правозахисний проєкт «ОВД-Инфо» повідомив про блокування свого сайту в Росії

Правозахисний проєкт «ОВД-Мнфо», визнаний російською владою «іноагентом», повідомив про блокування свого сайту Роскомнаглядом. Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалив Луховицький районний суд Москви.

Учасники проєкту повідомляють, що 13 грудня вони отримали листа без адресата з вимогою вже наступного дня відвідати Луховицьку прокуратуру. Туди прийшла адвокат, але суть претензій їй не пояснили.

15 грудня рішення передали до суду, не повідомивши про це проєкт, а 20 грудня суд постановив заблокувати сайт. Повідомлення від Роскомнагляду в «ОВД-Инфо» поки що не отримали і про причини блокування інформації немає.

Проєкт «ОВД-Инфо» створено після мітингу в Москві 5 грудня 2011 року проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку правозахисники писали на сторінці у фейсбуці кількість затриманих та їхні імена. До 10 грудня 2011 року напередодні мітингу на Болотній площі запрацював і сайт. «ОВД-Инфо» займається моніторингом політичних переслідувань та перевищенням повноважень співробітниками поліції. Проєкт надає правові консультації затриманим та допомагає з адвокатами.

Мін’юст Росії у вересні включив проєкт «ОВД-Инфо» до списку незареєстрованих громадських об’єднань – «іноагентів».