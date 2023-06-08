У РФ заблокували всі сайти відомого правозахисного проєкту

Російський регулятор Роскомнагляд заблокував усі сайти відомого правозахисного проєкту «ОВД-Инфо». Як повідомили самі ж правозахисники у соцмережах, причини блокування наразі невідомі.

8 червня російське відомство заблокувало сайти проєкту з новинами та правовими інструкціями. Головний сайт «ОВД-Инфо» заблокували ще у 2021 році, але правозахисники продовжували його вести.

У заяві проєкту йдеться, що його сайти з новинами і правовими інструкціями, як і раніше, можна читати з території Росії, але тепер тільки через VPN. Також продовжує оновлюватися і головний сайт та облікові записи «ОВД-Инфо» у соцмережах.

У проєкті Роскомсвобода повідомили, що нові блокування сайтів «ОВД-Инфо» ініційовані Мін’юстом Росії, який нещодавно отримав повноваження щодо обмеження доступу до сайтів, власники яких нібито порушують зобов’язання за законом про «іноземних агентів».

Правозахисний медіапроєкт «ОВД-Инфо» займається передусім питаннями щодо політичних переслідувань – збирає, узагальнює та публікує інформацію про затриманих на акціях у Росії.

У вересні 2021 року «ОВД- Инфо» внесли до реєстру незареєстрованих об’єднань, які виконують функцію «іноземного агента».