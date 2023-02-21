Через інтервʼю Радіо Свобода – в Москві 18-річному активісту висунули звинувачення

У столиці Росії Москві 18-річному антивоєнному активісту Максиму Липканю висунули звинувачення за статтею про «фейки» про російську армію за мотивами політичної ворожнечі, повідомляє «ОВД-Инфо».

Він затриманий до суду з обрання запобіжного заходу, який відбудеться 22 лютого в одному з районних судів Москви.

Уранці 21 лютого силовики прийшли з обшуком до квартири активіста та до квартири його батька. Поліцейські виламали двері та забрали кілька книжок. Після цього його відвезли до слідчого відділу Слідчого комітету Центрального округу.

Адвокат активіста повідомив, що приводом для порушення кримінальної справи стало інтервʼю Липканя про війну та акції протесту, яке він дав Радіо Свобода.

До цього московська влада відмовила Липканю у проведенні мітингу «Рік пекла» в річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше мерія Москви не погодила його, пославшись на антикоронавірусні обмеження.