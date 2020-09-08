Міністерство фінансів залучило менш як 1 мільярд гривень на аукціоні з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України провело 8 вересня розміщення номінованих у гривні облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). За результатами аукціону вдалося залучити до державного бюджету менш як 1 мільярд гривень, це один із найнижчих результатів за останні місяці.

«Від розміщення гривневих однорічних паперів до державного бюджету було залучено 329 млн грн, а від трирічних – 656 млн гривень. Середньозважена дохідність однорічних ОВДП склала 9,28%, а за трирічними паперами – 10,46%», – ідеться в повідомленні міністерства у фейсбуці.

Всього розміщення склало 987 мільйонів гривень, це майже втричі менше, ніж минулого тижня, 1 вересня (тоді розміщення ОВДП склало 2,8 мільярда гривень).

Порівняно з попередніми аукціонами Міністерство фінансів України збільшило відсоткову ставку за трирічними паперами – з рівня 10,25% (а чотири тижні тому ця ставка складала 10%).