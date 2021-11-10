-3°С у повітрі та до -5°С на поверхні: на мости у Києві почали сипати засоби проти ожеледиці

Минулої ночі у Києві температура повітря опустилась до -3°С та сягла -5°С на поверхні мостів, а за таких умов конденсат може викликати ожеледицю, повідомила пресслужба Київміськадміністрації з посиланням на «Київавтодор».

«Дорожники обробляли вночі мости й шляхопроводи протиожеледними засобами. Зокрема, використали машини для нанесення рідких хлоридів (соляний розчин). Минулої ночі було залучено 62 одиниці спецтехніки», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, загалом для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів й велодоріжок готові майже 500 одиниць основної та понад 100 – додаткової спецтехніки.