Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

-3°С у повітрі та до -5°С на поверхні: на мости у Києві почали сипати засоби проти ожеледиці

Дорожники обробляли вночі мости й шляхопроводи

Минулої ночі у Києві температура повітря опустилась до -3°С та сягла -5°С на поверхні мостів, а за таких умов конденсат може викликати ожеледицю, повідомила пресслужба Київміськадміністрації з посиланням на «Київавтодор».

«Дорожники обробляли вночі мости й шляхопроводи протиожеледними засобами. Зокрема, використали машини для нанесення рідких хлоридів (соляний розчин). Минулої ночі було залучено 62 одиниці спецтехніки», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, загалом для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів й велодоріжок готові майже 500 одиниць основної та понад 100 – додаткової спецтехніки.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG