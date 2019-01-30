Мотиви дій вбивці 58 людей в Лас-Вегасі в 2017 році не встановлені – слідство

У вбивці, який застрелив 58 осіб, що брали участь у фестивалі кантрі-музики в Лас-Вегасі в жовтні 2017 року, швидше за все, не було явного мотиву для таких дій. Такого висновку дійшли слідчі ФБР.

1 жовтня 2017 Стівен Педдок відкрив стрілянину зі свого номера на 32 поверсі казино-готелю Mandalay Bay. Він стріляв з автоматичної зброї протягом 11 хвилин. Коли в номер, де знаходився чоловік, увірвалися поліцейські, він вбив себе.

Незважаючи на те, що слідчі не знайшли «головного або явного мотивуючого фактора», який пояснює дії злочинця, вони припускають, що Педдок намагався наслідувати свого батька, який мав проблеми з законом.

У висновках слідства наводяться дані аналізу місця злочину, результати дослідження минулого злочинця, його психологічний портрет. Один з висновків – все своє життя Педдок був вкрай потайною людиною, це «стосується і причин, які змусили його піти на масове вбивство». Слідство виключило релігійні, соціальні чи політичні мотиви злочину і не виявило ніяких спільників.

За даними ФБР, відсутність конкретного мотиву – не рідкісний феномен для масових убивць. Вони, як правило, йдуть на насильство, спонукувані «комплексною комбінацією» різних подразників.

Педдок був 64-річним пенсіонером, колишнім працівником поштової служби, який, захоплювався азартними іграми з великими ставками. Його молодший брат одного разу назвав його «королем мікроагресії» і припустив, що він, можливо, шукав таким чином славу.

Внаслідок стрілянини, яку затіяв Педдок, загинули 58 людей, поранення отримали близько 500.