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04 Лютий 2018, Київ 03:16
Новини | Міжнародні

У справі про масове вбивство в Лас-Вегасі висунули обвинувачення продавцеві зброї

Поліцейський біля місця масового убивства в Лас-Вегасі, США, 2 жовтня 2017 року

У США прокуратура висунула офіційне звинувачення жителю штату Арізона, який продав бронебійні патрони Стівену Педдоку, що влаштував стрілянину в Лас-Вегасі у жовтні.

Прокурори стверджують, що саме продавець зброї Дуглас Хейґ виготовив для Педдока бронебійні патрони. Хейґу висунули обвинувачення в злочинній змові з метою виробництва і продажу боєприпасів без ліцензії. Його відпустили під заставу перед попереднім слуханням у справі, призначеним на 15 лютого.

Продавець боєприпасів заявив, що не вважає себе відповідальним за те, що сталося.

За даними поліції, 1 жовтня в Лас-Вегасі, штат Невада Стівен Педдок відкрив вогонь по глядачах концерту музики кантрі, убивши 58 і поранивши близько 500 людей. За словами слідчих, він стріляв зі свого номера в готелі на 32 поверсі і наклав на себе руки, коли до нього наблизилася поліція. Мотив його дій досі невідомі.

Слідчі дізналися, що напад був добре спланованим. У номері, звідки велася стрілянина, знайшли арсенал зброї і записи з розрахунками траєкторії польоту куль.

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