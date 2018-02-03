У справі про масове вбивство в Лас-Вегасі висунули обвинувачення продавцеві зброї

У США прокуратура висунула офіційне звинувачення жителю штату Арізона, який продав бронебійні патрони Стівену Педдоку, що влаштував стрілянину в Лас-Вегасі у жовтні.

Прокурори стверджують, що саме продавець зброї Дуглас Хейґ виготовив для Педдока бронебійні патрони. Хейґу висунули обвинувачення в злочинній змові з метою виробництва і продажу боєприпасів без ліцензії. Його відпустили під заставу перед попереднім слуханням у справі, призначеним на 15 лютого.

Продавець боєприпасів заявив, що не вважає себе відповідальним за те, що сталося.

За даними поліції, 1 жовтня в Лас-Вегасі, штат Невада Стівен Педдок відкрив вогонь по глядачах концерту музики кантрі, убивши 58 і поранивши близько 500 людей. За словами слідчих, він стріляв зі свого номера в готелі на 32 поверсі і наклав на себе руки, коли до нього наблизилася поліція. Мотив його дій досі невідомі.

Слідчі дізналися, що напад був добре спланованим. У номері, звідки велася стрілянина, знайшли арсенал зброї і записи з розрахунками траєкторії польоту куль.