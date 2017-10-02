Лас-Вегас: подробиці найсмертельнішої стрілянини в історії США

Влада американського Лас-Вегаса повідомила, що понад 50 людей загинули і понад 400 осіб отримали поранення в результаті атаки.​ А поліція поінформувала, що чоловік, який відкрив стрілянину по глядачах музичного фестивалю, був убитий.



Окружний шериф Джозеф Ломбардо повідомив, що підозрюваний був убитий. Він назвав ім'я нападника – 64-річний Стівен Педдок. Поліція почала розслідування, проте поки що немає підстав підозрювати, що він діяв не сам.



За словами шерифа, влада вважає, що це була атака «самотнього вовка».

Кларк Ламбарді повідомив, що поліцейські зіткнулися з підозрюваним на 32-му поверсі готелю-казино Mandalay Bay, розташованого через дорогу від місця, де проходив фестиваль кантрі-музики Route 91 Harvest.

На сцені фестивалю була відома зірка кантрі-музики Джейсон Олдін, коли в натовп полетіли кулі. Через кілька годин він написав в Instagram, що події, що відбулися, були «вкрай жахливими».



Глядачі повідомили, що бачили спалахи полум'я на верхніх поверхах готелю-казино Mandalay Bay і описали звуки, що пролунали – як стрілянину з автомата.



36-річний Кодіак Яззі розповів, що він і його подруга дивилися виступ Джейсона Олдіна, коли почули звуки, схожі на феєрверк. Музика тимчасово припинилася, але потім відновилася знову, поки нова серія уривчастих ударів не змусила виконавців покинути сцену в пошуках укриття.



Тисячі людей кинулися бігти. За словами Яззі, стрілянина тривала більше від 5 хвилин.



Очевидці кажуть, що бачили безліч постраждалих і десятки машин швидкої допомоги біля місця, де проходив фестиваль.



Деякі глядачі пізніше сховалися в підвалі сусіднього готелю-казино Tropicana.

Поліцейські з автоматами вбігли в готель Mandalay Bay.



Міжнародний аеропорт Маккарран тимчасово припинив рейси через стрілянину, повідомляється в твіттер-акаунті аеропорту.



Президент США Дональд Трамп у Twitter висловив найглибші співчуття постраждалим і сім'ям загиблих в результаті трагедії в Лас-Вегасі. Боже, благослови Вас.



Віце-президент Майк Пенс також висловив співчуття і сказав, що він і його дружина Карен моляться за тих, що постраждали.